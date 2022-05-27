Таллин, 27 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Активисты движения «Националисты» (Rahvuslased) парламентской партии Эстонии Isamaa натолкнулись в ходе традиционной антироссийской и проукраинской акции у стен посольства РФ в Таллине на весьма неожиданное противодействие дипломатов.

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Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на националистов. По утверждению активистов, 26 мая 2022 года дипломатическое представительство РФ решило противопоставить акции «оглушительную трансляцию советских пропагандистских песен с балкона посольства».

Лидер Rahvuslased, депутат парламента Эстонии Тармо Круузимяэ заявил, что «трансляция посольством советских песен, восхваляющих победу во Второй мировой войне, на громкости около 100 децибел мешает проведению зарегистрированного пикета и является крайне циничным и противозаконным действием».

«Для организации подобной дискотеки требуется разрешение на публичное мероприятие», — возмущен Круузимяэ. Он подчеркнул, что считает такое поведение российских дипломатов якобы нагнетанием напряженности в обществе и явным игнорированием законов Эстонской Республики и правил общественного порядка.

Ранее российское посольство в Эстонии на своей странице в социальной сети иронично высмеяло «новую достопримечательность» Старого Таллина — помойку у стен российского посольства, организованную проукраинскими активистами и политиками Эстонии.

«Разумеется, протест может иметь место. Мы уважаем мнение тех, кто с нами не согласен, если оно выражается в цивилизованной форме, а не в виде похабных плакатов нецензурного содержания и голых ягодиц на фоне мусора», — отметило посольство.

«Научитесь протестовать, не теряя чувства собственного достоинства и не опускаясь до уровня уличных хулиганов», — так завершило свой комментарий посольство РФ в Эстонии.