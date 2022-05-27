Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Представителям грузинской диаспоры за рубежом скоро будет проще получить паспорт родной страны. Об этом 27 мая завил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии форума «Грузинская диаспора для европейского будущего Грузии».

Грузинский паспорт Georgian patriot

Глава грузинского правительства привёл пример, когда представитель диаспоры не смог получить в Грузии паспорт из-за того, что из-за «небольшой грамматической ошибки».

«По моему поручению минюст уже начал работу. В сентябре соответствующий законопроект будет представлен парламенту», — сказал Гарибашвили.

Он также пообещал, что паспорт для представителей диаспоры будет стоить как для жителей Грузии, а не в два — три раза дороже, как сейчас.

Стоит отметить, в Грузии в конце мая традиционно отмечается День диаспоры.