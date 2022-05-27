Москва, 27 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. О необходимости модернизации Службы крови заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Леонид Огуль

«Сегодня медицинские организации обеспечены 100% качественными безопасными компонентами крови в необходимом объеме. Однако накопились проблемы, и от их решения зависит дальнейшая эффективность работы службы крови в целом. Одна из таких проблем — необходимость модернизации Службы крови», — сказал Огуль.

Он обратил внимание на то, что с момента реализации программы, в рамках которой в службу крови было поставлено оборудование, прошло более десяти лет.

«Также в условиях беспрецедентных санкций важно решение вопроса по импортозамещению. Еще одна важная стратегическая задача — развитие отечественного производства препаратов на основе плазмы человека», — заявил Огуль.

Помимо этого, в регионах отмечается высокий процент износа оборудования и зданий учреждений службы крови, устаревшие мобильные комплексы заготовки крови и недостаточная кадровая укомплектованность, сообщил парламентарий.

«Важно, чтобы службы крови имели хорошую материально-техническую базу и были обеспечены квалифицированными кадрами», — заявил он.

Еще одна задача, которая требует незамедлительного решения — это увеличение объема отечественного производства лекарственных препаратов из плазмы, отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам и обеспечение граждан Российской Федерации такими препаратами, как альбумины, иммуноглобулины, подчеркнул парламентарий.

Также необходимо активно развивать государственную программу по донорству крови и ее компонентам, уверен депутат Госдумы.

На площадке ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» прошло первое заседание экспертного совета по вопросам совершенствования Службы крови в Российской Федерации при комитете Госдумы по охране здоровья.

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