Москва, 27 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российскому президенту Владимиру Путину известно о предложении объединить банки ВТБ и «Открытие». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 мая журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подтвердил, что эта тема находится в обсуждении, её озвучивали и перед главой государства. Говорить об окончательном решении пока рано.

«Решения будут озвучены, когда они будут финализированы», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о поддержке предложения по консолидации банков РНКБ, «Открытия» и ВТБ. Центробанк, пояснила она, намеревался продать «Открытие», но ситуация изменилась из-за антироссийских санкций.

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