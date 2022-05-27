Джакарта, , 13:53 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 224 носителя коронавируса, сообщает СNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 27 мая в Индонезии выявлено 6 053 894 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 277 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 894 380 человек.

В период с 26 по 27 мая от COVID-19 умерли девять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 565 человек.

В Индонезии также зарегистрировано 2949 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным посольства Великобритании в Индонезии, британское правительство предлагает новую стратегию международного развития для стран Индо-Тихоокеанского региона.

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