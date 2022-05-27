Красное-на-Волге, Костромская область, , 14:01 — REGNUM Руководителем Государственной инспекции труда в Костромской области стал бывший глава Красносельского района Алексей Стецура. Об этом сообщает корреспондент ИИА REGNUM.

Алексей Стецура

Стецуре 43 года, он является атаманом костромских казаков. До работы в администрации служил начальником Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора.

Его предшественник — Денис Нестеров, возглавлявший трудовую инспекцию, был уволен по собственному желанию в 2021 году. До этого его публично раскритиковал губернатор региона Сергей Ситников, претензии были связаны с задержками выплаты зарплаты на «Костромской верфи».

Красносельским районом Костромской области, где сосредоточено большое количество ювелирных заводов, сейчас руководит Светлана Ковальская. За 7 месяцев до её победы район отказался от «двуглавой» системы управления и вернулся к прямым выборам главы.

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