Рига, 27 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В минувшем отопительном сезоне 2021–2022 годов часть рекордного роста цен населению Латвии компенсировала господдержка. Но она закончилась 30 апреля. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv в своем материале «Тариф на подогрев еще выше, чем зимой: горячая вода стала услугой класса люкс».

William Warb Кран горячей воды

Издание обращает внимание, что с мая 2022 года большинство домов стали отключать от отопления, но горячее водоснабжение продолжило поступать, но уже по новым тарифам.