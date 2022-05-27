Бишкек, 27 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В киргизском сегменте соцсетей появилось видеозапись, на которой некие альпинисты водрузили флаг Украины на пике Путина в горах Киргизии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Киргизия

Видео сопровождалось провокационным комментарием, гласящим, что киргизские альпинисты установили на горной вершине украинский флаг назло президенту России.

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Впоследствии правоохранительные органы установили личности альпинистов, устроивших антироссийскую провокацию. Их вызвали в милицию и обязали написать объяснительную.

Накажут ли провокаторов за попытку разжигания межнациональной розни, неизвестно.

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Накануне, 26 мая, известный киргизстанский альпинист Эдуард Кубатов со своей командой поднялся на пик Путина, чтобы снять флаг Украины и водрузить вместо него флаг Киргизии.

«Наш флаг и впредь будет на всех наших вершинах!», — написал он на своей странице в социальных сетях.

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