Ханты-Мансийск, , 13:50 — REGNUM В Югре за сутки на 27 мая госпитализировали 17 больных с COVID-19, 32 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом. Это на семь человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 9.

С начала пандемии в Югре к 27 мая насчитывается 210 546 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 624 пациента, 2546 скончались (ни одного человека за сутки).

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