Москва, , 13:50 — REGNUM На сегодняшний день Следственным комитетом России возбуждено свыше одной тысячи уголовных дел по преступлениям киевских боевиков в Донбассе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений киевских боевиков против мирного населения и российских военнослужащих на территории республик Донбасса и Украины.

«Активная работа по фиксации преступлений продолжается. Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе совещания было доложено о продолжающейся работе с задержанными участниками украинских вооруженных формирований и завершенных уголовных делах, а также о новых установленных фигурантах.

Кроме того, уточняется, что российским следователям известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, в которых пытали российских военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский Следственный комитет зафиксировал и проведёт расследование факта детонации взрывоопасного предмета на территории школы в Мариуполе, в результате которого погиб один ребенок.