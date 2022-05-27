Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В Ленинградской области вслед за Москвой и Санкт-Петербургом отменили обязательное ношение защитных масок и других средств индивидуальной защиты в общественных местах, сообщили 27 мая в пресс-службе областной администрации.

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Согласно внесенным правительством региона правкам в постановление о коронавирусных ограничениях, с 27 мая ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер.

Отметим, за минувшие сутки в регионе лабораторным путем выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом (+6 к предыдущему дню), при этом выписано по выздоровлению 98 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 187 544 человека, из них выздоровели 183 199 человек, умер 3481 заболевший.

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