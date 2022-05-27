Калуга, , 13:58 — REGNUM Второе место в номинации «Туристские услуги» завоевал видеоклип «Калуга — Новогодняя столица России 2021» в рамках V международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии-2021», который прошёл с 25 по 27 мая во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяну Каледину.

Калужский регион на конкурсе «Диво Евразии» представила Татьяна Каледина, руководитель ТИЦ «Калужский край» ТИЦ «Калужский край»

В туристском форуме «Диво Евразии» принимают участие фото- и видеопроекты, рассказывающие о странах Евразии. В финал «Дива Евразии 2021» было отобрано около 200 работ из России, Белорусии, Китая, Казахстана, других стран. Среди них оказались три калужских ролика: про Императорский маршрут по Калужской области, клип «Трава у дома», снятый к открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге, и клип «Калуга — Новогодняя столица России 2021».

«Из трёх видеороликов, претендовавших на победу, призёром стал видеоклип «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Он получил второе место. Это не первая победа калужан на туристских конкурсах. Ранее ролик «Калуга — Новогодняя столица России 2021» завоевал первое место в номинации «Музыкальный клип» VIII фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», — отметила Татьяна Каледина.

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