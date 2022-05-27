Калуга, 27 мая 2022, 13:58 — REGNUM Второе место в номинации «Туристские услуги» завоевал видеоклип «Калуга — Новогодняя столица России 2021» в рамках V международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии-2021», который прошёл с 25 по 27 мая во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяну Каледину.

Калужский регион на конкурсе «Диво Евразии» представила Татьяна Каледина, руководитель ТИЦ «Калужский край»
Калужский регион на конкурсе «Диво Евразии» представила Татьяна Каледина, руководитель ТИЦ «Калужский край»
ТИЦ «Калужский край»

В туристском форуме «Диво Евразии» принимают участие фото- и видеопроекты, рассказывающие о странах Евразии. В финал «Дива Евразии 2021» было отобрано около 200 работ из России, Белорусии, Китая, Казахстана, других стран. Среди них оказались три калужских ролика: про Императорский маршрут по Калужской области, клип «Трава у дома», снятый к открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге, и клип «Калуга — Новогодняя столица России 2021».

«Из трёх видеороликов, претендовавших на победу, призёром стал видеоклип «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Он получил второе место. Это не первая победа калужан на туристских конкурсах. Ранее ролик «Калуга — Новогодняя столица России 2021» завоевал первое место в номинации «Музыкальный клип» VIII фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», — отметила Татьяна Каледина.

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