Краснодар, 27 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Более 300 деревьев незаконно вырубили двое жителей Краснодарского края, древесину затем продали на дрова, сообщили в пресс-службе ГУ МВд по Краснодарскому краю 27 мая.

Chmee2 Дрова

По данным следствия, двое жителей Отрадненского района, 22 и 62 лет, получили разрешение на вырубку аварийных деревьев в селе Благородном. В итоге они незаконно спилили 310 ясеней и акаций в лесозащитной полосе вблизи хутора Чайкина. Древесину они продали местным жителям в качестве дров. Ущерб, причинённый браконьерами, оценивается в сумму более 5,2 млн рублей.

В отношении лесорубов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений, один из обвиняемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, им грозит до семи лет лишения свободы.