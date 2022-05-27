Кемерово, 27 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на их присасывание к медикам обратились 9440 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 2311 человек (24,5%). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

Для сравнения, в 2021 году с жалобами на присасывание на это же время обратились 10 840 человек, из них детей — 2493.

Только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей в больницы обратились 3614 человек, в том числе детей — 706.

Исследовано 6488 клещей — в 265-ти обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. На наличие других возбудителей исследовано 6277 клещей, из них в 1776-ти обнаружены боррелии, в 355-ти — маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 346 клещах — маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека. Также зарегистрированы три случая клещевого вирусного энцефалита, девять случаев иксодового клещевого боррелиоза.