Таллин, 27 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Две стороны общего процесса возведения в Эстонии газопровода и СПГ-терминала — государственный концерн Elering и частная энергетическая компания Alexela — по разному понимают сроки и порядок реализации проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Это продемонстрировал портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, опубликовав два заявления представителей компаний.

Так, по словам руководителя Elering Таави Вескимяги, строительство соединительного трубопровода к планируемому компаниями Alexela и Infortar терминалу сжиженного природного газа по плану начнется в сентябре 2022 года, но сроки начала работ будут зависеть от того, как быстро удастся арендовать судно для регазификации СПГ.

В свою очередь, член правления Alexela Марти Хяэль заявил, что его компания сможет заключить договор аренды, лишь когда государство письменно подтвердит срок завершения строительства трубопровода.

Обе фирмы ожидают друг от друга детального подтверждения ранее заявленных планов, но при этом ни одна не хочет делать этот первой. Вескимяги также признался, что госкомпания Elering никогда раньше не занималась трубопроводами на суше и теперь вынуждена взять на себя определенный риск.

«Важно отметить, что с нашей стороны это был компромисс. Морской трубопровод мы раньше прокладывали, это мы знаем и умеем. А трубопровод к причалу мы делать не хотели, мы такого никогда не делали и это не ключевая компетенция Elering. Но раз Infortar и Alexela решили, что они не хотят брать на себя этот риск, то мы согласились его взять», — заявил Вескимяги.