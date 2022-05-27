Сана, , 13:50 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы отказались деблокировать город Таиз, несмотря на ранее достигнутое соглашение с правительством страны. Об этом 27 мая сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на заявление главы делегации правительства на переговорах с повстанцами Абдул Карима Шайбана.

Йемен Ibtimes.com

По словам Шайбана, повстанцам был предложен план открытия дорог в Таиз, однако их делегация его проигнорировала. В то же время, другой член правительственной делегации сообщил Belqees-TV, что невыполнение повстанцами условия перемирия может привести к прекращению переговоров и возобновлению военных действий.

«Мы сомневаемся в том, что хуситы серьёзно относятся к переговорам, и они используют перемирие для подготовки к бою», — заявил источник Belqees.