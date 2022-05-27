Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В медучреждения Санкт-Петербурга за сутки поступили 116 больных с коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в региональном оперштабе. Госпитализация возросла за сутки на 18 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В местных стационарах на лечении ковида и пневмонии размещены 1148 человек (-30 к уровню прошлых суток). За сутки до 175 человек возросло число больных, размещённых в реанимационных отделениях (+20), также увеличилось и число пациентов, подключённых к ИВЛ, до 31 человека (+4). При этом из стационаров выписали за сутки 93 петербуржца (+19).

На лечении коронавируса вне больниц состоят 1914 больных с COVID-19. Их количество за сутки сократилось на 170 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 317 случаев заражения коронавирусом (+24). Жертвами вируса за сутки стали 11 человек (+1), а выздоровели 344 пациента (-54).