Казань, , 13:48 — REGNUM Пока масочный режим действует на федеральном уровне, в Татарии не планируют его отменять. Такое заявление сделала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Масочный режим Pixabay.com

«Масочный режим закреплен в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации. Данное постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ. Поэтому если будет послабление в этой части, то, соответственно, это будет постановление главного государственного санитарного врача РФ», — цитирует «Татар-информ» спикера.

ИА REGNUM напоминает, в конце мая — начале июня минздрав Татарии прогнозирует новую волну заболеваемости COVID-19.

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