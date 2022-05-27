Украинские пленные боевики восхитились российскими военными
Москва, 27 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Украинские пленные боевики восхитились российскими военными и рассказали, что киевский режим скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах. Об этом следует из опубликованного 27 мая видео Министерства обороны России.
Он добавил, что обеспечение их подразделения было на низком уровне, долгое время украинские военные не получали горячей еды. В плену же они получили горячее питание, воду, сигареты.
«Второй военнопленный Никита Лазаренко рассказал, что командование ему приказало хоронить погибших сослуживцев в братской могиле, при этом потери скрывались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный украинский военный сообщил, что в украинских войсках сформированы заградительные отряды для устранения солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях.
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