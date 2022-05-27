Москва, 27 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Украинские пленные боевики восхитились российскими военными и рассказали, что киевский режим скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах. Об этом следует из опубликованного 27 мая видео Министерства обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Когда мы приехали в тыл (российских подразделений), ребята нас же сразу развязали, дали воды и дали покушать, мы улыбались. Я говорил своим ребятам, что посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда. Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир — потому что у него все спрашивали, что делать — отличный человек. Смотришь на лицо и понимаешь, что если он говорит, что все будет хорошо — все будет хорошо», — рассказал в видео украинский военнопленный Андрей Каминский.

Он добавил, что обеспечение их подразделения было на низком уровне, долгое время украинские военные не получали горячей еды. В плену же они получили горячее питание, воду, сигареты.

«Второй военнопленный Никита Лазаренко рассказал, что командование ему приказало хоронить погибших сослуживцев в братской могиле, при этом потери скрывались.

В середине марта получил приказ от командира бригады Боронюка выкопать траншею 2 метра в ширину и 50 метров в длину. Она нужна была для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были мои знакомые. Позже я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным много врут», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный украинский военный сообщил, что в украинских войсках сформированы заградительные отряды для устранения солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях.

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