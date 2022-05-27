Москва, , 13:46 — REGNUM Уровень доверия граждан к Государственной думе достиг 53,5 процентных пункта, Совфеда — 52,5. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Флаг России Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

С 24 апреля по 22 мая 2022 года показатель доверия к Госдуме увеличился с 50,3% до 53,5%, то есть вырос на 3,2 процентных пункта.

Уровень доверия к Совфеду также вырос за этот период — с 49% до 52,5%, таким образом, рост составил 3,5%.

Индекс одобрения деятельности Госдумы вырос за этот период с 20% до 26%, Совфеда — с 27% до 33%. Таким образом, рост одобрения работы Госдумы составил 6%, как и Совфеда.

Опрос проводится по телефону с марта по май 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.

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