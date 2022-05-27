Таллин, 27 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года средняя месячная брутто-зарплата (не считая налог в 20%) составила 1 593 евро, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 8,1% больше.

Рост цен

Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные. Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была в Харьюском уезде (Таллин и пригороды) — 1 744 евро и Тартуском уезде — 1 583 евро, а самой низкой — в Валгаском уезде (1130 евро) и на острове Хийумаа (1033 евро).

В Таллине средняя брутто-зарплата составляла в первом квартале 1 781 евро.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2 871 евро), финансовой и страховой деятельности (2 764 евро) и в энергетике (2655 евро).

Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1 160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1 162 евро).

Размер средней часовой брутто-зарплаты составил в первом квартале 8,13 евро.