Техас, США, , 13:45 — REGNUM Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с волной негативных комментариев со стороны пользователей. Об этом 27 мая пишет Daily Mail.

Меган Маркл в роли Кэсс Цитата из к/ф «Как найти мужа». реж Джеймс Хед. 2016. Канада

Герцогиню раскритиковали после того, как она посетила мемориал на месте стрельбы в начальной школе в Ювальде, штат Техас (США). Пользователи отметили, что Маркл возложила цветы в память о погибших, но при этом не навестила своего отца Томаса Маркла, который восстанавливается в больнице после инсульта.

Пользователи также упрекнули герцогиню в том, что она взяла с собой в Техас фотографа для профессиональных снимков. Многие считают, что Маркл лишь пытается быть сочувствующей в глазах общественности.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2022 года житель города Ювальде проник в начальную школу и устроил стрельбу. В результате этого погиб 21 человек, 19 из которых дети.

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