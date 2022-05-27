Томск, 27 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, госпитализирован 21 заболевший (26 мая — 18). Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Томской области выявлено 131 386 носителей коронавируса, выздоровели 129 453 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 53 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в регионе было подтверждено 47 случаев заражения, выздоровели 64 пациента.