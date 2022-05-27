Кабул, 27 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в следующем месяце начнёт общенациональную кампанию по вакцинации против коронавируса в Афганистане.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

По сообщению информационного агентства «Шафакна», организация объявила о запуске кампании в июне 2022 года в своем твите от 26 мая.

По данным ВОЗ, предполагается, что программа охватит все 34 провинции Афганистана. Ожидается, что в рамках программы вакцину получат 5 миллионов человек старше 18 лет.

Ранее ВОЗ сообщала о смертях от коронавируса, но заявляла о снижении распространения COVID-19.