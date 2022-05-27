Пермь, 27 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Перми в мае среди воспитанников детского сада № 407 зарегистрированы неединичные случаи острой кишечной инфекции. У детей диагностирован сальмонеллёз, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Предположительной причиной массового отравления названо употребление в пищу готовой кулинарной продукции, которую приготовили на пищеблоке учреждения с нарушением технологии. Проводится эпидемиологическое расследование.

Составлен протокол о временном запрете деятельности по организации и обеспечению общественного питания воспитанников на пищеблоке в детском саду. Договор учреждения с организатором питания расторгнут. Возбуждено административное дело. Его материалы переданы в суд Дзержинского района.