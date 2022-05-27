Кишинёв, 27 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Власти Молдавии не ведут переговоры с западными странами о поставках вооружений. Об этом 27 мая заявила, вернувшись из США, президент Молдавии Майя Санду на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Не было конкретных дискуссий. Я видела заявления в прессе. Молдова — нейтральная, мирная страна», — сказала Санду.

Она при этом подчеркнула, что вооружённые силы в Молдавии слабо оснащены и требуется их укрепление. Президент напомнила, что республика принимает военную помощь от стран Евросоюза по программе «Инициативы за мир».

Санду также заявила, что вопрос вооружения молдавской армии будет обсуждаться с военным руководством.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.