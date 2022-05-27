* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 27 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфисковали арбузы, продаваемые в городе Зарандж.

BarbaBELLE Арбуз

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфисковали арбузы, которые торговцы продавали за иранские туманы.

Месяц назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз запретили торговлю за иностранную валюту, особенно за туманы. Но источники в Нимрозе утверждают, что большинство транзакций в этой провинции по-прежнему осуществляется в иранских туманах.