Таллин, 27 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Выбор подгузников в эстонских магазинах сократился, поскольку на замещение российской продукции требуется время, при этом стоимость подгузников выросла. Об этом сообщил портал новостей телерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на менеджера по закупкам сети магазинов Rimi Марис Раннус.

QuoteInspector Рост цен

По ее словам, в связи с отказом от товаров российского происхождения магазину пришлось пересмотреть ассортимент. Например, часть подгузников Huggies производилась на российских заводах. «Сейчас производство перевели в Европу, продукция новых заводов поступит в магазин в течение недели», — пояснила Раннус.

По словам главы отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети магазинов Prisma Кристийны Тамберг, их магазины также столкнулись с трудностями с поставками подгузников Huggies. Как и Rimi, Prisma надеется решить вопрос в ближайшие недели.

Сеть магазинов Selver уже заменила подгузники Huggies российского производства продукцией чешского завода. Менеджер по закупкам Катрин Рийсалу призналась, что существуют проблемы с поставками, но они не критические.

По словам представителя Prisma, производители из европейских стран при этом повысили цены, ссылаясь на рост производственных расходов. Стоимость подгузников в отсутствии российских образцов выросла в среднем на 10-15%.