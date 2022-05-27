Воронеж, 27 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Бывший ректор Воронежского государственного технического университета (опорного вуза) Сергей Колодяжный вновь отправлен в СИЗО. Решение принял Ленинский районный суд Воронежа.

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Колодяжный взят под стражу до 26 июля. По информации «Коммерсант-Черноземье», причиной изменения меры пресечения Колодяжному могло стать возможное давление на свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор Воронежского государственного технического университета, депутат облдумы от «Единой России» Колодяжный был арестован в марте 2020 года по обвинению в присвоении более 58 млн рублей. По данным следствия, речь идёт о необоснованных премиях сотрудникам, которые затем передавались ему. Отметим, что около года Колодяжный провёл в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, а потом заменили его запретом определённых действий. В июне 2021 года дело экс-ректора передали в суд.