Самара, 27 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Авиационные предприятия Самарской области могут начать сотрудничество с заводом «Авиатех», расположенным в городе Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 27 мая сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе посещения завода, передает «Донецкое агентство новостей».

На заводе

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«Мы изучили вас, отдали информацию на предприятия, и специалисты приедут к вам. Они из авиационных предприятий. У нас мощный авиакосмический кластер, мы производим космические ракеты, двигатели. Ну, вы и сами это знаете», — приводят корреспонденты слова Азарова.

По информации пресс-службы областного правительства, глава Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с руководством города Снежное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область взяла шефство над городом Снежное для содействия в развитии этого населенного пункта. Азаров сейчас находится в ДНР.