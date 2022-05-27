Москва, 27 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Монголия готова нарастить поставки в Россию традиционных товаров. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайхан Энхтувшин.

Флаг Монголии

«Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул в рамках панельной сессии форума «Россия — Монголия. Партнёрство в новой реальности».

Дипломат уточнил, что речь идёт о полезных дикорастущих растениях, дубленках, шерстяных изделиях, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах.

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Как сообщало ИА REGNUM, российско-монгольский форум «Россия — Монголия. Партнёрство в новой реальности» происходит 27–28 мая в Бурятии. Его проведение инициировал глава республики Алексей Цыденов. В рамках форума представители бизнеса и власти расскажут о преимуществах для российских и монгольских инвесторов, какие проекты наиболее привлекательны и перспективны для развития сотрудничества.