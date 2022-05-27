Москва, 27 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Заморозив российские резервы, Запад допустил системную ошибку. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Запад делает системные ошибки. Они подорвали к валютам, и последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать», — заявил Мишустин.

В то же время «уже сейчас» мировая экономика ощущает последствия таких решений коллективного Запада, подчеркнул премьер-министр.