Таллин, 27 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Департамент социального страхования Эстонии подтвердил, что средства на выплату пенсий российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, перечислены российской стороной. Об этом руководитель отдела возмещений департамента Кати Кюмник сообщила местному «Радио 4».

«Пенсии за II квартал нынешнего года уже поступили. Беспокоиться не нужно, мы сможем выплатить пенсии», — отметила Кюмник. Первые переводы поступят на счета российских пенсионеров в Эстонии 6 июня, последние — 10 июня 2022 года.

«Мы постоянно контактируем с Российским пенсионным фондом для того, чтобы искать и находить решения по этому вопросу. Если же случится так, что у Российского пенсионного фонда не будет возможности переслать нам эти деньги, то у проживающих в Эстонии получателей российской пенсии будет возможность ходатайствовать о получении прожиточного пособия», — объяснила эстонская чиновница.

В Эстонии проживает более 4 000 человек, получающих пенсию из России.