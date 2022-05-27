Кишинёв, 27 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Пресс-служба президента Молдавии отказалась комментировать уголовное преследование экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает издание Unimedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы не комментируем», — ответила журналистам пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ.

Ранее Додон заявил, что прокурорами, которые занимаются его делом, якобы управляют из США, а согласие на это дала молдавский президент Майя Санду.

Напомним, в августе Александр Стояногло перед тем, как его отстранили от должности генерального прокурора Молдавии в связи с возбуждением уголовного дела, сказал, что Санду от него якобы требовала завести дела против лидеров оппозиции. Он публично заявил, что среди названных лиц бы и Додон. Стояногло тогда призвал обнародовать стенограмму совещания, на котором якобы были сделаны заявления Санду.