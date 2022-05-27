Москва, 27 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Власти Германии планируют создать документационный центр о Второй мировой войне и германской оккупации в Европе. Его концепция вызывает у России серьёзные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая на заседании Совета глав российских субъектов при МИД.

Mid.ru Сергей Лавров

Он отметил, что при первом ознакомлении концепция центра, одобренная на днях германским правительством, вызывает «серьёзные вопросы на предмет соответствия историческим фактам». Структура центра запланирована таким образом, чтобы не только уменьшить решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма, но и затушевать преступления Третьего рейха против народов СССР.

«В планируемых экспозициях эти темы просто не обозначены», — пояснил министр.

Он добавил, что в концепции центра присутствуют формулы, нацеленные на уравнивание немецких преступников и освободителей Европы. В целом это очередной шаг к переписыванию истории Второй мировой войны и Третьего рейха, заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Запад объявил Русскому миру тотальную войну и больше не скрывает это.

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