Пермь, 27 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В больницы Пермского края за сутки, 26 мая, поступил 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Днём ране суточный показатель госпитализаций составлял 22, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечатся 245 человек с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 28 пациентов. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 369 663 заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 81 случай. В списке жертв заболевания числится 8 796 человек.