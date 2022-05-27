27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 14:59 — REGNUM В четверг, 26 мая, цены на нефть подскочили, пробив уровень сопротивления $115 за баррель, на фоне заявления чиновников Евросоюза о том, что компромисс в отношении эмбарго на российскую нефть все же может быть достигнут. Одновременно с этим усугубляющиеся проблемы с доступностью топлива в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вполне может достичь диапазона $123–124 за баррель. Отметим также, что, согласно прогнозу МЭА, к августу спрос может вырасти на 3,6 млн баррелей в сутки, а вот предложение останется ограниченным.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос достижения договоренностей странами Евросоюза в отношении принятия эмбарго на российскую нефть по-прежнему остается открытым. Несмотря на то, что председатель Европейского совета выразил уверенность в том, что ЕС удастся достичь соответствующих договоренностей до 30–31 мая, когда состоится саммит лидеров ЕС, основным камнем преткновения здесь остается позиция Венгрии, которая выдвигает ряд встречных требований. Учитывая, что Венгрия сильно зависит от трубопроводных поставок российской нефти, страна требует для себя либо более длительного срока для отказа от российских поставок, либо значительной денежной компенсации на изменение инфраструктуры. Однако, пойдя на поводу Венгрии, ЕС рискует получить требования о преференциях уже от других стран, поэтому очевидно, что как минимум в ближайшие дни Еврокомиссию ждут крайне непростые переговоры.

При этом очевидно, что вне зависимости от их результатов целый ряд стран ЕС в любом случае будет вести курс на отказ от российской нефти на национальном уровне. Так, Германия и Австрия, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти, уже объявили, что постараются до конца 2022 года полностью отказаться от этих поставок. В совокупности из всего российского экспорта в страны Евросоюза (4,5 млн баррелей в сутки), на долю этих стран приходилось порядка 1,5 млн баррелей в сутки по итогам 2021 года. Плюс еще 0,7 млн баррелей в сутки экспортируются в Польшу и Великобританию, которые занимают самую непримиримую позицию в вопросе эмбарго. Другие импортеры ЕС также будут испытывать сильный политический прессинг и со временем переходить на альтернативных поставщиков нефти. Открытым остается лишь вопрос — насколько страны ЕС смогут отказаться от такого объема поставок до конца 2022 года.

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2 июня состоится очередное заседание стран ОПЕК+ по вопросу установления квот на ближайший месяц. Никаких сюрпризов рынок от альянса не ждет, ожидается, что ОПЕК+ повысит квоты на 432 тыс. баррелей в сутки в соответствии с ранее принятым графиком. Однако едва ли это скажется на объемах предложения, так как нефтеэкспортеры ОПЕК хронически отстают от заявленных квот по добыче из-за отсутствия дополнительных свободных мощностей. МЭА, в частности, по итогам апреля оценивал объем отставания от заявленных квот в 2,7 млн баррелей в сутки.

В последний понедельник мая в США празднуют День поминовения, в связи с чем ожидаются длинные выходные. Эти дни принято считать началом высокого автомобильного сезона в США, во время которых обычно идет скачок автотрафика. Пока что, согласно наблюдениям экспертов, рекордно высокие цены на бензин не уронили спрос американских автомобилистов на топливо. А значит, с большой долей вероятности можно ожидать, что в июне ситуация с доступностью топлива в США, очевидно, может ухудшиться.

Так, согласно статистике, опубликованной минэнерго США, в стране продолжается стабильное сокращение запасов нефти и бензина. Не исключено, что на фоне рекордных уровней нефтепереработки и экспорта, в ближайшее время в стране будут введены экспортные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Даже если это смягчит локальный дисбаланс, ограничения на экспорт могут усугубить его в странах-импортерах, особенно в Европе.