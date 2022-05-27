Москва, 27 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Скепсис в отношении доллара быстро распространяется среди инвесторов. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Доллар выходит их доверия инвесторов. Все видят, что Россию просто обокрали», — заявил Мишустин.

Он ответил, что недальновидные попытки надавить на Россию привели к подрыву глобального доверия к резервным валютам, и многие начинают ставить вопрос о целесообразности сбережений в долларах и евро.

«Это вопрос задают себе всё больше и больше стран», — подчеркнул премьер-министр.