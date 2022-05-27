«Все видят, что Россию обокрали» — Мишустин о дискредитации доллара
Москва, 27 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Скепсис в отношении доллара быстро распространяется среди инвесторов. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Премьер-министр России Михаил Мишустин
«Доллар выходит их доверия инвесторов. Все видят, что Россию просто обокрали», — заявил Мишустин.
Он ответил, что недальновидные попытки надавить на Россию привели к подрыву глобального доверия к резервным валютам, и многие начинают ставить вопрос о целесообразности сбережений в долларах и евро.
«Это вопрос задают себе всё больше и больше стран», — подчеркнул премьер-министр.