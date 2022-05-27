Москва, 27 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В России мошенники часто вымогают у людей деньги, запугивая их мнимыми визитами пожарных инспекторов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Телефонный мошенник

«Когда мы с вами наложили мораторий и ввели профилактические визиты, то активизировались мошеннические схемы, — сказал Еникеев. — Большое количество людей туда вовлечено. Идут звонки и людям говорят, что через 20 минут приедет пожарный инспектор. У людей вымогают деньги и спиртные напитки. Разводят людей на большие деньги».

Отдельные мошенники, как рассказал Еникеев, приходят к гражданам будто бы с профилактическим визитом и навязывают им приобретение датчиков за большие суммы, не соответствующие реальной стоимости этих приборов.