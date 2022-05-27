Эль-Хасака, Сирия, 27 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором назвала «крайне тяжёлой» продовольственную ситуацию в Сирии. Об этом 27 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По последним данным, число людей, нуждающихся в прямой продовольственной помощи в 2022 и 2023 годах, составит около 5,5 миллионов человек. На грани голода находятся более 700 тысяч детей.

По данным ВОЗ, хроническое недоедание чаще всего отмечается у жителей северо-восточной Сирии: в регионах Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка.

Согласно докладу, с января 2021 года организация госпитализировала 21 865 детей, у которых было выявлено недоедание в тяжёлой форме. При этом в организации подчеркнули, что районы северо-восточной Сирии нуждаются в регулярных поставках продовольствия.