Курган, 27 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что в работе по стимулированию рождаемости и многодетности важны три основных направления работы. Их он назвал по итогам президиума Госсовета на тему «О социальной поддержке граждан» в своём телеграм-канале.

Onf.ru Многодетные семьи

Первое направление, по мнению Шумкова — это «внедрение и распространение системы традиционных национально-культурных ценностей, учитывающих наш менталитет и исторический опыт».

Второе — «комплексная жилищная политика с расселением «по горизонтали», поскольку в малогабаритной квартире многоэтажного дома нет места для многодетной семьи».

Третье — «выстраивание единой системы повышения доходов, стимулирующей тех, кто работает, но не иждивенчество».