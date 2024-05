Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Американский исполнитель Джастин Тимберлейк продал свой каталог хитов британской компании по инвестициям в музыкальную недвижимость и управлению песнями Hipgnosis Songs Fund. Об этом 27 мая пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Джастин Тимберлейк

Компания приобрела права на весь музыкальный портфель Тимберлейка, в том числе и на его песни Cry Me A River, Can’t Stop The Feeling, Rock Your Body и SexyBack. Стоимость треков составила £80 млн (более $100 млн).

ИА REGNUM напоминает, что Джастин Тимберлейк не только исполняет свои песни, но и сам пишет для них текст. Он является обладателем четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».