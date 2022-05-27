Омск, 27 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Ограничение на посещение лесов продлено на территории всех районов Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

26 мая лесхозы тушили четыре новых возгорания: в Большереченском, Кормиловском, Муромцевском и Черлакском районах. Все четыре пожара ликвидировано. Сейчас лесоводы борются с огнём в Кормиловском и Называевском районах.

По условиям погоды на большей части территории Омской области установился третий класс пожарной опасности. В самом южном Русско-Полянском районе уже несколько дней держится чрезвычайный пятый класс.

Ограничение на посещение лесов на территории Называевского и Тюкалинского муниципальных районов продлено до 17 июля; на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов — до 25 июня. В остальных районах — до 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области установлен особый противопожарный режим.

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