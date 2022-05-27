Сеул, 27 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын попросил Европейский союз пересмотреть директиву о пластике одноразового использования, подчеркнув, что данный запрет ограничивает возможности южнокорейских фирм.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как сообщает Yonhap News, данное заявление представитель Южной Кореи сделал 27 мая в ходе встречи с послом ЕС в Сеуле Марией Кастильо-Фернандес.

Директива по одноразовому пластику, вступившая в силу в июле 2021 года, сочетает в себе различные меры по снижению воздействия определенных пластмассовых продуктов, включая запрет на одноразовые пластмассы.

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, новые правила затрагивают не только пластик на основе ископаемого топлива, но и ограничивает использование экологически чистых биопластиков.

«Регламент не позволил южнокорейским компаниям, использующим новейшие технологии производства биопластика получить доступ к европейскому рынку. Необходимо быстро пересмотреть регламент на основе тесных консультаций между ЕС и заинтересованными компаниями», — заявили в южнокорейском министерстве.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в области цепочек поставок, цифровых технологий и других вопросов торговли.