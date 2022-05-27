Екатеринбург, 27 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Народный артист России Сергей Безруков проведёт кастинг в Екатеринбурге. Предполагается, что актёр отберёт молодых артистов в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), сообщили журналистам в Свердловской киностудии.

Kremlin.ru Сергей Безруков

Участвовать в отборе могут юноши и девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Для этого до необходимо заполнить анкету до 2 июня.

Отбор пройдёт в два этапа. Кандидатов, которые пройдут заочный этап, пригласят на прослушивание. На нём молодые артисты представят стихотворение, отрывок из прозы и исполнят песню.