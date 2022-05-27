Москва, 27 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Экономическая война, которая развёрнута против России и Белоруссии, не помешает развитию и укреплению Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

Он подчеркнул, что трудности есть, но их влияние не является определяющим.

«Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕАЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «ЕАЭС — это весьма и весьма развитая интеграция», её развитие продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что западные санкции направлены не только против России и Белоруссии, но и на разрушение евразийской интеграции в целом. По его словам, на Западе прекрасно понимают, что вместе страны Евразийского экономического союза кратно сильнее. Поэтому их санкционный удар нацелен не только на Москву и Минск.

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