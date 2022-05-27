Москва, , 13:21 — REGNUM Итальянский тренер по академической гребле Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России. Об этом 27 мая сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Академическая гребля Rowingrussia.ru

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах», — цитирует Свирина ТАСС.

По его словам, уход тренеров является потерей для сборной России, в ФГСР рассчитывали продолжать сотрудничество с ними.

Он отметил, что не исключает возобновления работы с этими тренерами «после того, как с российского спорта будут сняты санкции».

Постильоне в 2006 году был признан лучшим тренером мира. В ноябре 2020 года он вместе с Масилионисом начал работать со сборной России по гребному спорту.

На Олимпиаде в Токио российские гребцы выиграли две серебра. Призёрами стали Анна Пракатень — в соревнованиях одиночек, а также Василиса Степанова и Елена Орябинская — в соревнованиях двоек.