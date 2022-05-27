Москва, 27 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Итальянский тренер по академической гребле Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России. Об этом 27 мая сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Rowingrussia.ru Академическая гребля

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах», — цитирует Свирина ТАСС.

По его словам, уход тренеров является потерей для сборной России, в ФГСР рассчитывали продолжать сотрудничество с ними.

Он отметил, что не исключает возобновления работы с этими тренерами «после того, как с российского спорта будут сняты санкции».

Постильоне в 2006 году был признан лучшим тренером мира. В ноябре 2020 года он вместе с Масилионисом начал работать со сборной России по гребному спорту.

На Олимпиаде в Токио российские гребцы выиграли две серебра. Призёрами стали Анна Пракатень — в соревнованиях одиночек, а также Василиса Степанова и Елена Орябинская — в соревнованиях двоек.