Екатеринбург, 27 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 26 мая госпитализированы 58 пациентов с COVID-19. Выписаны по выздоровлению 289 человек, сообщает оперштаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлен 151 случай заражения коронавирусом. Показатель вырос на 10, днём ранее он составлял 161.

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 444 099 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 430 583 человека, скончались 10 745 пациентов. За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов по причине коронавирусной инфекции.