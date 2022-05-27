Москва, , 13:20 — REGNUM Главным импортёром российской нефти в апреле 2022 года стала Азия, которая впервые обошла Европу. Об этом 27 мая сообщает Bloomberg.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

Агентство ссылается на аналитиков Kpler. При этом тенденция может стать устойчивой, поскольку в мае разрыв увеличивается. По данным аналитика Джейн Се (Jane Xie), рекордный уровень закупок в Азии обеспечен, прежде всего, благодаря Индии, увеличившей закупки.

СМИ отмечает, что большая часть российских танкеров в Азии следуют в Индию и Китай, однако этого достаточно для роста объёмов закупок.