Москва, 27 мая 2022, 13:20 — REGNUM Главным импортёром российской нефти в апреле 2022 года стала Азия, которая впервые обошла Европу. Об этом 27 мая сообщает Bloomberg.

Добыча нефти
Добыча нефти
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Агентство ссылается на аналитиков Kpler. При этом тенденция может стать устойчивой, поскольку в мае разрыв увеличивается. По данным аналитика Джейн Се (Jane Xie), рекордный уровень закупок в Азии обеспечен, прежде всего, благодаря Индии, увеличившей закупки.

СМИ отмечает, что большая часть российских танкеров в Азии следуют в Индию и Китай, однако этого достаточно для роста объёмов закупок.